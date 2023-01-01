Supergun, bir uzay gemisiyle uzayda uçarken yolunuza çıkan tüm meteorlardan ve diğer nesnelerden kaçtığınız bir uzay oyunudur. Ne yaparsanız yapın, kırmızı karelerden kaçının! Uzay geminizi kontrol edin ve geminizi uzayda güvenli bir şekilde yönlendirmeyi hedefleyin. Geminiz otomatik olarak hareket eder ve ateş eder, siz sadece sağa ve sola hareketlerinizi kontrol edersiniz. Kulağa kolay gelebilir ama geminiz hızla hızlanacak! Her turda yüksek puanı geçmeyi deneyin. Sol/sağ oklar - yönlendirmeSupergun, Aron Sommer tarafından yaratıldı. Ayrıca benzer Eagle Ride ve Angry Zombie'yi de yarattı.

Web Sitesi: poki.com

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