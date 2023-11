Angry Gran Run, herkesin en sevdiği kızgın büyükanne olarak oynadığınız sonsuz bir koşu oyunudur! Büyükanne serbest ve kimseyi esir almıyor. Büyükanne'yi gidebildiği yere kadar götürme maceranızda Miami sokaklarında koşun ve yunuslardan, dinozorlardan, robotlardan ve daha fazlasından kaçın! Mümkün olduğu kadar çok para toplamaya çalışırken arabaların ve sörf tahtalarının üzerinden atlayın, balonların altından kayın ve dönüşlerde manevra yapın. Yukarı ok - Atla Aşağı ok - Kaydırma Sol/sağ oklar - Köşeleri çevirin A/D tuşları - Sola/sağa hareket et Angry Gran Run serisi, İngiltere merkezli AceViral tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda Bike Mania, Batman & The Flash: Hero Run ve diğer pek çok başarılı oyunun da yaratıcılarıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Angry Gran Run ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.