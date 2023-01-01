WebCatalog
Final Ninja

Final Ninja

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Final Ninja çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Final Ninja, Nitrome tarafından yaratılmış bir aksiyon platform oyunudur. Siz bir zamanlar savaşçı olan asker kaçağı Takeshi'siniz ve eski hayatınızdan kaçıp huzuru bulmaya çalışıyorsunuz. Eski patronun Akuma senin peşinde ve seni ortadan kaldırmaya çalışıyor. Eski patronunuzu devirmek için ninja ipinizi ve çevikliğinizi kullanın! Final Ninja'nın sunduğu 20 seviyede işin inceliklerini öğrenin ve ninja becerilerinizde ustalaşın. Zıpla, koş, gizlice gir, shuriken'leri, kancaları ve çok daha fazlasını kullan! Son göreviniz için hazır mısınız, Final Ninja? Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Gizli - S veya Aşağı ok tuşu Atlama - W veya Yukarı ok tuşu Kancayı kullanma - (Basılı tutun) Sol fare düğmesi veya parmağı Final Ninja, Nitrome tarafından oluşturuldu bir flash oyun olarak ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3, Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Final Ninja ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Final Ninja Zero

Final Ninja Zero

poki.com

Twin Shot

Twin Shot

poki.com

Mutiny

Mutiny

poki.com

Test Subject Green

Test Subject Green

poki.com

Twin Shot 2

Twin Shot 2

poki.com

Silly Sausage

Silly Sausage

poki.com

Cave Chaos 2

Cave Chaos 2

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Magneboy

Magneboy

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Cave Chaos

Cave Chaos

poki.com

Mallet Mania

Mallet Mania

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası