Final Ninja, Nitrome tarafından yaratılmış bir aksiyon platform oyunudur. Siz bir zamanlar savaşçı olan asker kaçağı Takeshi'siniz ve eski hayatınızdan kaçıp huzuru bulmaya çalışıyorsunuz. Eski patronun Akuma senin peşinde ve seni ortadan kaldırmaya çalışıyor. Eski patronunuzu devirmek için ninja ipinizi ve çevikliğinizi kullanın! Final Ninja'nın sunduğu 20 seviyede işin inceliklerini öğrenin ve ninja becerilerinizde ustalaşın. Zıpla, koş, gizlice gir, shuriken'leri, kancaları ve çok daha fazlasını kullan! Son göreviniz için hazır mısınız, Final Ninja? Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Gizli - S veya Aşağı ok tuşu Atlama - W veya Yukarı ok tuşu Kancayı kullanma - (Basılı tutun) Sol fare düğmesi veya parmağı Final Ninja, Nitrome tarafından oluşturuldu bir flash oyun olarak ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Nitrome'un diğer flash oyunlarını Poki'de oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Final Ninja Zero, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3, Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

