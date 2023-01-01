WebCatalog
Final Ninja Zero

Final Ninja Zero

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Final Ninja Zero çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Final Ninja Zero, Nitrome tarafından oluşturulan bir aksiyon platform oyunudur. Poki'de oynayabileceğiniz final ninjanın ön bölümüdür. Bu oyunda, ilk Final Ninja oyunundaki aynı kahraman olan Takeshi'nin rolünü üstleniyorsunuz. Final Ninja olaylarından kırk yıl önce geçiyor. Ninja becerilerinizde ustalaşırken Takeshi'nin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinin. Final Ninja Zero'da 24 seviye bulunmaktadır. Tüm seviyeleri tamamlamak için koşun, zıplayın, gizlice gidin, shurikenleri, kancaları ve çok daha fazlasını kullanın! Final Ninja Zero'da nihai kahraman olmaya hazır mısınız? Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Gizli - S veya Aşağı ok tuşu Atlama - W veya Yukarı ok tuşu Kancayı kullanma - (Basılı tutun) Sol fare düğmesi veya parmak Final Ninja Zero, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak yaratıldı ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Final Ninja Zero ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Final Ninja

Final Ninja

poki.com

Mutiny

Mutiny

poki.com

Twin Shot 2

Twin Shot 2

poki.com

Twin Shot

Twin Shot

poki.com

Silly Sausage

Silly Sausage

poki.com

Magneboy

Magneboy

poki.com

Test Subject Green

Test Subject Green

poki.com

Cave Chaos 2

Cave Chaos 2

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Toxic 2

Toxic 2

poki.com

Cave Chaos

Cave Chaos

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası