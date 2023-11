Final Ninja Zero, Nitrome tarafından oluşturulan bir aksiyon platform oyunudur. Poki'de oynayabileceğiniz final ninjanın ön bölümüdür. Bu oyunda, ilk Final Ninja oyunundaki aynı kahraman olan Takeshi'nin rolünü üstleniyorsunuz. Final Ninja olaylarından kırk yıl önce geçiyor. Ninja becerilerinizde ustalaşırken Takeshi'nin geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinin. Final Ninja Zero'da 24 seviye bulunmaktadır. Tüm seviyeleri tamamlamak için koşun, zıplayın, gizlice gidin, shurikenleri, kancaları ve çok daha fazlasını kullanın! Final Ninja Zero'da nihai kahraman olmaya hazır mısınız? Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşları Gizli - S veya Aşağı ok tuşu Atlama - W veya Yukarı ok tuşu Kancayı kullanma - (Basılı tutun) Sol fare düğmesi veya parmak Final Ninja Zero, Nitrome tarafından bir flash oyun olarak yaratıldı ve daha sonra AwayFL tarafından HTML5'te taklit edildi. Poki'de Nitrome'un diğer flash oyunlarını oynayın: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Aptal Sosis, Dolandırıcı, Bobin, Soğuk Hava Deposu, Twin Shot 2, Kötü Dondurma, Kötü Dondurma 2, Kötü Dondurma 3 , Mağara Kaosu, İsyan, Skywire, Twin Shot, Test Deneği Yeşil ve Test Deneği Mavi

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Final Ninja Zero ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.