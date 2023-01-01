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Wall of Doom

Wall of Doom

poki.com

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Wall of Doom, koşmanız, atlatmanız ve size doğru hızla gelen duvarların içinden geçmeniz gereken bir arcade oyunudur! Doğru yerde olduğunuzdan emin olun, aksi halde oyun biter. Daha hızlı olmak ve daha yüksek puanlar almak için seviyelerin etrafında para toplayın! Kıyamet Duvarı'na çarpmadan ne kadar uzağa gidebilirsin?

Web Sitesi: poki.com

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