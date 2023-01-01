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Minibattles Survivor

Minibattles Survivor

poki.com

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Minibattles Survivor, oynaması kolay 65 sıradan mini oyun içeren bir arcade oyunudur! Minibattles Survivor'daki bu basit ama zorlu parti oyunlarıyla strese veda edin. 20 turdan oluşan kazanan merdivenini tırmanın ve tüm oyunları geçerek gerçek hayatta kalanın siz olduğunuzu arkadaşlarınıza kanıtlayın! Ülkenizi küresel skor tablolarında temsil edin, pratik yapmak ve daha iyi olmak için Pro Modun kilidini açın, favori oyunlarınızı tekrar oynayın ve en önemlisi eğlenin! Puan kazanmak için doğru zamanda eylem düğmesine basın.Birincil eylem düğmesi - Yukarı ok tuşuİkincil eylem düğmesi - A veya Sol fare düğmesiÜçüncül eylem düğmesi - D veya Sağ fare düğmesiMinibattles Survivor, YouDevice tarafından yaratılmıştır! Diğer oyunlarını Poki'de oynayın: SuperBattle 2Minibattles Survivor, Poki'de hem masaüstünüzde hem de cep telefonunuzda ücretsiz olarak oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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