MiniMissions, 80 zorlu beceri oyunundan oluşan bir koleksiyondur. Her oyunu tamamladığınızda yeni bir oyun belirir. Oyunların hepsi mükemmel zamanlamaya dayanıyor. İlerlemek için doğru zamanda tıklayın, ancak tek bir hata yaparsanız oyun biter. Bazı görevler zamana dayalıdır, bu nedenle hızlı hareket ettiğinizden emin olun. Tüm mini görevleri tamamlayabilecek misiniz? Oyna - fare tıklaması MiniMissions, Poki'de de oynanabilen popüler 12 MiniBattles oyunuyla tanınan Shared Dreams Studio tarafından oluşturuldu!

Web Sitesi: poki.com

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