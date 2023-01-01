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One More Dash

One More Dash

poki.com

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One More Line'ın devamı olan One More Dash, SMG Studios'un sunduğu, halkadan halkaya koşup ne kadar ileri gidebileceğinizi görmeniz gereken bir beceri oyunudur. Aldatıcı derecede basit atılma ve zamanlama oyunu One More Dash'i fethetmek için gerekenlere sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Tamamlanması gereken 200'den fazla heyecan verici görevle One More oyun serisinin ikinci bölümü hayal kırıklığına uğratmıyor. Hedefiniz basit; turunuza devam etmek için daireden daireye hızla koşun. Zamanlamanıza çok dikkat edin! Sağlam parçalara vurun ve atılımınız tamam! Kontroller: Uzay - Kısa Çizgi Yaratıcı hakkında: One More Dash, Melbourne, Avustralya merkezli SMG Studios'un One More serisinin üçüncü oyunu. Seri ayrıca One More Line ve One More Bounce'dan oluşuyor. Onlar aynı zamanda Super One More Jump, Thumb Drift ve daha fazlasının da yaratıcılarıdır.

Web Sitesi: poki.com

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