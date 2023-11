One More Line, hattınızın ne kadar büyüyebileceğini görebileceğiniz sıradan bir arcade oyunudur! SMG Studios tarafından yaratılan bu son derece bağımlılık yaratan, tek tuşla oyun becerilerinizi ve zamanlamanızı test edecek. Poki'de One More Line oynayın ve hattınızın ne kadar çılgın olabileceğini görün. Çizginizi bir noktadan diğerine sallamak için boşluk çubuğunu tam doğru zamanda tutun. Yine de kenarların üzerinden geçin ve sıranız bitti! Aldatıcı derecede basit ama inanılmaz derecede zorlu, bugün Poki'de One More Line'ı oynamaya başlayın. Kontroller: Space - Sallanmak için basılı tutun Yaratıcı hakkında: One More Line, Melbourne, Avustralya merkezli SMG Studios'un One More serisinin üçüncü bölümüdür. Seri ayrıca One More Dash ve One More Bounce'dan oluşuyor. Onlar aynı zamanda Super One More Jump, Thumb Drift ve daha fazlasının da yaratıcılarıdır.

