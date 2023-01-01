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Tap Tricks

Tap Tricks

poki.com

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Tap Tricks, Gesinimo Games tarafından geliştirilen bir arcade paten oyunudur. Atlayışınızı sürdürün ve numaraları ve figürleri başlatmak için doğru zamanda bırakın! Bu patlayıcı kaykay macerasında oyunun akışının kontrolü ele almasına izin verin. Devam edin ve pateninizin gücünü gösterin! Eylemleri tetiklemek için ekrana basılı tutun ve dokunun. Dokunma Hileleri, Gesinimo Games tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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