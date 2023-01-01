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Rhomb

Rhomb

poki.com

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Rhomb, Kek Games tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Bu rahatlatıcı minimalist bulmaca deneyiminde, doğru sırayı takip ederek bir eşkenar dörtgen düğümünü çözmeniz gerekiyor. Önce hangi eşkenar dörtgeni serbest bırakmanız gerektiğini belirlemek ve diğer eşkenar dörtgenlerle çarpışmayı önlemek için her hattı ve bağlantısını inceleyin. Tüm eşkenar dörtgenleri başarıyla serbest bıraktığınızda bir seviye tamamlanır. Takılırsanız bulmacanın üzerindeki üç nokta düğmesine dokunarak ipucu özelliğini kullanın. Rhomb'daki tüm seviyeleri bitirebilir misin? Devam edin ve bir deneyin! Diğer eşkenar dörtgenlere dokunmadan çözmek için bir eşkenar dörtgen üzerine tıklayın veya dokunun. Eşkenar dörtgen Kek Games tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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