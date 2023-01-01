Siyah, her seviyenin temelde farklı olduğu minimalist bir bulmaca deneyimidir. 25'ten fazla benzersiz ve güzel hazırlanmış bulmaca var ve hepsini çözmek için kalıpların dışında düşünmeniz gerekiyor. Bir seviyede takılıp kalırsanız sağ üst köşede görünecek ampul düğmesini kullanmaktan çekinmeyin. Her seviye için birden fazla ipucu bulunduğunu unutmayın, hepsini okuduğunuzdan emin olun. 25 seviyenin tamamını ne kadar çabuk tamamlayabilir ve Siyah'ı tamamlayabilirsiniz? Bulmacayla etkileşime geçmek için farenin sol düğmesini kullanın. İpuçları için ampule tıklayın. Siyah, Bart Bonte tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlara göz atın: Blue, Green ve Factory Balls Forever.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Black ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.