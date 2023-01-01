Sugar, Sugar, Bart Bonte tarafından yaratılmış bir simülasyon oyunudur. Şekeri kahve fincanlarına eleyerek bulmacaları çözün! Göreviniz her bir taneciği yakalamak için köprüler ve iyi yerleştirilmiş çizgiler çizmek. Her seviyede yeni ve tatlı bir mücadele olacak ve oyun ilerledikçe engeller zorlaşacak. Her ayrıntılı hedefe ulaşmak için konsantre olun! Bir çizgi çizmek için farenin sol düğmesini veya parmağınızı kullanın ve bardakları doldurun. Bu hat, şekerin istenen alanın dışına düşmesini önlemek için bir duvar veya bariyer görevi görecektir. Şeker, Şeker, Bart Bonte tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Blue, Green ve Factory Balls Forever.

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