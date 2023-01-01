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Sugar, Sugar

Sugar, Sugar

poki.com

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Sugar, Sugar, Bart Bonte tarafından yaratılmış bir simülasyon oyunudur. Şekeri kahve fincanlarına eleyerek bulmacaları çözün! Göreviniz her bir taneciği yakalamak için köprüler ve iyi yerleştirilmiş çizgiler çizmek. Her seviyede yeni ve tatlı bir mücadele olacak ve oyun ilerledikçe engeller zorlaşacak. Her ayrıntılı hedefe ulaşmak için konsantre olun! Bir çizgi çizmek için farenin sol düğmesini veya parmağınızı kullanın ve bardakları doldurun. Bu hat, şekerin istenen alanın dışına düşmesini önlemek için bir duvar veya bariyer görevi görecektir. Şeker, Şeker, Bart Bonte tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Blue, Green ve Factory Balls Forever.

Web Sitesi: poki.com

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Black

Black

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Factory Balls Forever

Factory Balls Forever

poki.com

Blue

Blue

poki.com

Cosmos Lines

Cosmos Lines

poki.com

Lines to Fill

Lines to Fill

poki.com

Hex FRVR

Hex FRVR

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Green

Green

poki.com

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Sugar Eyes

poki.com

Cannon Strike

Cannon Strike

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