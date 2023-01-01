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Arrow Pathway

Arrow Pathway

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Web Sitesi: poki.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Arrow Pathway çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Arrow Pathway, karakteri çıkışa kadar yönlendirmeniz için sizi zorlayan bir platform bulmaca oyunudur! Bu eşsiz macerada amacınız karakterin hareketlerini doğrudan kontrol etmek yerine platforma yön okları yerleştirerek onların takip edebileceği yollar oluşturmaktır. Bir seviyede mi takıldınız? Sorun değil! Her seviyenin nasıl tamamlanacağını gösteren ipuçları mevcuttur. Karakteri başarıya götürebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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