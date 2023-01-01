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Total Party Kill

Total Party Kill

poki.com

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Total Party Kill, doğru zamanda karakterleri değiştirerek engellerle dolu zindanları tamamladığınız bir bulmaca oyunudur. Sınıflarıyla ve özel eylemleriyle ilişkili oyun nesnelerini değiştirerek her seviyede son bölgeye ulaşması gereken 3 benzersiz karakteri kontrol edin. Dikkatlice hareket etmek için kahramanlar arasında geçiş yapın ve çeşitli özel eylemleri kullanarak odayı değiştirin. Her seviyede ustalaşmak için ekip çalışmasını kullanın! Hareket - Ok tuşları Karakteri değiştir - A Zıpla - S veya Boşluk Çubuğu Özel eylem - D Yeniden başlatma seviyesi - R Toplam Parti Öldürme, Adventure Islands tarafından oluşturuldu. Poki'de aynı geliştiricilerin başka bir oyununu keşfedin: Heart Star

Web Sitesi: poki.com

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