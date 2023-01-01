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Onet Master

Onet Master

poki.com

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Onet Master, popüler bulmaca oyunu Onet Paradise'ın devamıdır. İki özdeş döşemeyi bulun ve bunları üç veya daha az düz çizgiyle birleştirin! Fayansların bağlanması, seviyeyi daha da temizlemek için yeni seçenekler açar. Tüm yeni seviyeleri geçmeye çalışın. Takılmak? Tekrar başlamanızı sağlamak için sayfanın üst kısmındaki bir ipucunu kullanabilirsiniz. Gerçek Onet Ustası olacak mısınız? Kim döşemelerine tıklayarak üç veya daha az düz çizgiyle birbirine bağlanabilen iki özdeş döşemeyi bulun. Onet Master, PotatoJam tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer bulmaca oyunlarını oynayın: Monster Duo, Numbers, Bring me Cakes, Onet Paradise ve Solitaire Klondike 2.0

Web Sitesi: poki.com

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