GIRP, Bennett Foddy tarafından yaratılmış bir beceri oyunudur. Alfabeyi kullanarak kaya tırmanışı becerilerinizi gösterin! Duvardaki kayaları esnetmek ve yüzeyini yükseltmek için klavyenizin tuşlarına basın. Duvardaki yerinizi başka bir tutamağa tutunarak sabitlemeden bir anahtarı bırakmayın, yoksa suya düşersiniz. GIRP'te ne kadar ileri gidebilirsiniz? Oyunu arkadaşlarınızla paylaşın ve yüksek puanlarınızı karşılaştırın! Tırmanış - İlgili kolu tutmak için ekranda gördüğünüz klavye tuşlarını basılı tutun.GIRP, Bennett Foddy tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Zirveye Çıkın ve Çok Fazla Ninja

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