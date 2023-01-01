WebCatalog
GIRP

GIRP

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GIRP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

GIRP, Bennett Foddy tarafından yaratılmış bir beceri oyunudur. Alfabeyi kullanarak kaya tırmanışı becerilerinizi gösterin! Duvardaki kayaları esnetmek ve yüzeyini yükseltmek için klavyenizin tuşlarına basın. Duvardaki yerinizi başka bir tutamağa tutunarak sabitlemeden bir anahtarı bırakmayın, yoksa suya düşersiniz. GIRP'te ne kadar ileri gidebilirsiniz? Oyunu arkadaşlarınızla paylaşın ve yüksek puanlarınızı karşılaştırın! Tırmanış - İlgili kolu tutmak için ekranda gördüğünüz klavye tuşlarını basılı tutun.GIRP, Bennett Foddy tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunlarını oynayın: Zirveye Çıkın ve Çok Fazla Ninja

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GIRP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Climb Fling

Climb Fling

poki.com

James Gun

James Gun

poki.com

Ragdoll Fall

Ragdoll Fall

poki.com

Wall of Doom

Wall of Doom

poki.com

Cactu-Sama 2

Cactu-Sama 2

poki.com

Grab The Apple

Grab The Apple

poki.com

Descent

Descent

poki.com

Cactu-Sama

Cactu-Sama

poki.com

Free The Key

Free The Key

poki.com

Tap Tricks

Tap Tricks

poki.com

Rock Paper Clicker

Rock Paper Clicker

poki.com

Too Many Ninjas

Too Many Ninjas

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası