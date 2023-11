Get on Top, Bennett Foddy tarafından yaratılan 2 oyunculu bir dövüş oyunudur. Arkadaşınızla güreşin ve raundu kazanmak için kafalarını yere vurmaya çalışın. Diğer dövüşçünün üstüne çıkmak için hareket tuşlarını kullanarak zıplayın, itin ve çekin. Ağırlığınızı ileri, geri ve yukarı doğru kaydırabilirsiniz. Boynunuzu ve sırtınızı yere temas ettirmek için ne gerekiyorsa yapın. 11 puan alan ilk kişi maçı kazanır.Hareket - WASD tuşlarıHareket - Ok tuşlarıTopa Çık Bennett Foddy tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları.

