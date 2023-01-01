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Dungeon Dash

Dungeon Dash

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Dungeon Dash, Zindana daldığınız bir aksiyon oyunudur; canavarlarla ve gizli tehlikelerle dolu ama aynı zamanda hazinelerle dolu bir yer! Bu oyunda iki süper gücünüz var. Birincisi zamanı yavaşlatmaktır, bu da gerçekten hızlı düşmanlarla başa çıkmayı çok daha kolaylaştırır. Diğer süper güç ise hızlı bir atılım yapmaktır. Dash ile odanın bir ucundan diğer ucuna ateş edebilirsiniz! Bu sadece mermilerden kaçmak için çok kullanışlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda düşmanlara doğru atılmak da çok fazla hasar veriyor. Bu da onu çok iyi bir silah haline getiriyor. Güçleriniz ve en sevdiğiniz silahla donanmış olarak, oda oda düşmanla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Devam etmeden önce hepsini yenmeniz gerekecek. Ancak hızlı olun! Odadaki düşmanları yeterince hızlı vurmazsanız çatı çöker ve oyun biter. Dash Zindanının patronlarını yenip hazineyi bulabilir misin?

Web Sitesi: poki.com

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