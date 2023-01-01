Lava Bird, sizi kovalayan düşman kuşlarını yok etmek için ateş topları atabileceğiniz çılgın, flappy kuş tarzı bir oyundur! Onları önünüzde ateşlerken, bu ateş toplarından kendiniz de kaçmanız gerektiğine dikkat edin! Oyunun destansı bir müziği ve tek turda mümkün olduğunca çok düşmanı öldürerek kilidini açabileceğiniz gerçekten güzel bir hikayesi var. Kontroller:Boşluk Çubuğu - Ateş Et/UçYaratıcı hakkında:Lava Bird, Unicycle Hero'yu da yaratan Unept tarafından yaratıldı.

Web Sitesi: poki.com

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