Bist.io bir tank savaşçısı kitlesel çok oyunculu io oyunudur! Burada düşmanları yok edebilir, deneyim kazanabilir ve tankınızı geliştirebilirsiniz. Burada düşmanları yok edebilir, deneyim kazanabilir ve tankınızı geliştirebilirsiniz. Oyun NES'in Battle City'sinden ilham alıyor, burada o oyuna dair birçok referans bulacaksınız.

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