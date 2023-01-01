hexanaut.io

3D çok oyunculu io oyunu: bölgeyi kuşatarak altıgenleri yakalayın ve kral olun! Ekstra güçler için totemleri ele geçirin. Zaman aşımını bekleyin veya bir battle royale oyunu gibi tüm düşmanları öldürün. Tarayıcıda ve mobil cihazda ücretsiz olarak çevrimiçi oynayın, uygulama veya indirme yok.

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