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Duke Dashington Remastered

Duke Dashington Remastered

poki.com

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Duke Dashington Remastered, çökmekte olan zindanlardan ve kalelerden hızla kaçan bir hazine avcısı olduğunuz bir platform oyunudur. Her seviyede, tüm oda yıkılmadan önce kaçmanız için size 10 saniye verilir. O halde çevreyi hızla inceleyin, doğru çıkış yolunu belirleyin ve özgürlüğe giden yolda hızla ilerleyin! 5 farklı zindan ve çözmeniz gereken yaratıcı engellerle dolu 150 seviye var. Yeniden düzenlenmiş versiyon, orijinal oyunda yer almayan Crystal Cavern adında yepyeni bir zindan ekliyor. Dünyanın en ünlü hazine avcısı olmak için gerekenlere sahip olup olmadığınızı bize gösterin! Hey, ne bekliyorsun? GİTMEK! 10… 9… 8… Çizgi - WASD veya Ok tuşlarıDuke Dashington Remastered, Adventure Island tarafından yaratılmıştır. Poki'deki diğer oyunları oynayın: Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons ve Total Party Kill! Duke Dashington Remastered'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Duke Dashington Remastered, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarda oynanabilir. .

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Duke Dashington Remastered ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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