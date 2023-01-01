Big Tower Tiny Square, tehlikeli tuzaklar ve engellerle dolu, heyecan verici çok seviyeli bir platformda bulunan kare şeklinde bir karakter olduğunuz bir bulmaca platform oyunudur. Bu oyunda bir prensesi kurtarmazsınız, yalnızca en sevdiğiniz ananası kurtarırsınız! Hızlı refleksler ve yüksek hassasiyet gerektiren bu macerada mermilerden kaçının, lav çukurlarından atlayın, kontrol noktalarının kilidini açın ve tehlikeli Büyük Kule'ye duvarlardan atlayın. Tek ekranlı atari oyunlarından ilham alan Big Tower Tiny Square, sabırlı olmanız halinde size unutulmaz bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor. Çok fazla atlamaya hazır mısın?Hareket - A/D veya Sol/Sağ ok tuşlarıAtla - Boşluk veya Yukarı okYeniden başlat - YBig Tower Minik Kare, EO Interactive tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer arcade oyunlarını oynayın: Big NEON Tower VS Tiny SquareBig Tower Tiny Square'i Poki'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Big Tower Tiny Square, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

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