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Linebacker Alley

Linebacker Alley

poki.com

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Linebacker Alley, Tony Corbin tarafından oluşturulan, web üzerinde popüler bir Amerikan Futbolu oyunudur. Oyun her ne kadar basit bir oynanışa sahip olsa da uzun süredir oldukça popüler. Lineback Alley'de amaç, rakibinizin savunma hatlarını aşmak ve gol atmak. Her touchdown yaptığınızda, daha fazla rakibin sizinle mücadele etmeye çalıştığı yeni bir seviyeye giriyorsunuz. Oyun, kontrolleri ve mevcut özel güçlendirmeleri tanımanızı sağlayan bir eğitimle başlar. Bundan sonra mümkün olduğunca çok gol atmak size kalmış! Sola hareket et - Sol ok tuşu Sağa hareket et - Sağ ok tuşu İleriye doğru at - Yukarı ok tuşu Döndür - STony Corbin, Linebacker Alley serisini yarattı. Linebacker Alley'in yanı sıra Poki'de de bulunan Linebacker Alley 2'yi de yarattı.

Web Sitesi: poki.com

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