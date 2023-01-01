Cats Love Cake

Cat Loves Cake, kedinizi herhangi bir engele çarpmadan seviye boyunca zıplatmanız gereken bir beceri oyunudur. Seviyeleri tamamladıkça daha fazla oynanabilir hayvanın kilidini açın. Birkaç kez başarısız olursanız seviye size izlemeniz gereken mükemmel rotayı gösterecektir. Tüm seviyeleri bitirebilir ve tüm oynanabilir karakterlerin kilidini açabilir misiniz? Hareket - Ok tuşlarıCat Loves Cake, DoubleDutch Games tarafından yaratılmıştır. Bu Pogo Penguin'den sonra Poki'deki ikinci oyunları

Web Sitesi: poki.com

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