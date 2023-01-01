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MiniBattles

MiniBattles

poki.com

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MiniBattles, sizin ve arkadaşlarınızın 30'a kadar mini oyunda birbirinize meydan okuyabileceğiniz çok oyunculu bir oyundur. Her oyun farklı olduğundan ve benzersiz bir oynanış sunduğundan MiniBattles'ı oynamaktan asla sıkılmayacaksınız. Spor, uçma, boks, atış, savaş oyunları ve çok daha fazlası var! Ve en güzel tarafı ise tüm bu oyunları tek tuşla oynayabiliyorsunuz. Devam edin ve arkadaşlarınızla MiniBattles oynayın ve onlara kazananın kim olduğunu gösterin! Ekranın köşelerindeki ilgili düğmeye dokunun veya size atanan klavye düğmesini kullanın. Aksiyon (Oyuncu 1) - C Aksiyon (Oyuncu 2) - N Aksiyon (Oyuncu 3) - Q Aksiyonu (Oyuncu 4) - P Aksiyonu (Oyuncu 5) - Sol Ok Tuşu Aksiyonu (Oyuncu 6) - Sağ Ok Tuşu MiniBattles, Shared Dreams Studio tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunları 12 MiniBattles ve MiniMissions'a göz atın!

Web Sitesi: poki.com

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