JollyWorld, Terminarch Games tarafından oluşturulan bir sandbox spor oyunudur. En sevdiğiniz bisikletinizi alın, kullanıcılar tarafından oluşturulan birçok seviyeden birine atlayın ve kendinizi tehlike ve sürprizlerle dolu benzersiz, aksiyon dolu dünyalara bırakın! Fizik kurallarının insafına kalmışsınız ve hayatta kalmak istiyorsanız bu kurallara dikkatle uymanız gerekiyor. Bisiklet üzerinde dengenizi koruyun, engelleri yaralanmadan sürün veya atlayın. Yol boyunca size yardımcı olacak kıskaç kancası veya Skippyball gibi araçlara bile sahip olacaksınız. Her seviye alan, engeller ve hedefler açısından farklıdır, bu nedenle JollyWorld hepsi bir arada toplanmış yüzlerce farklı oyun gibidir! Avatarınızı değiştirmeyi, diğer oyuncular tarafından oluşturulan seviyeleri keşfedip oylamayı ve kendi seviyenizi oluşturmak için Editör'ü denemeyi unutmayın! Ana menüdeki "Oynat" düğmesine tıklayın ve ardından görünecek seviyelerden birini seçin. .Ride - WASD veya Ok tuşlarıJump - ZGeri dön - Space barJollyWorld, Terminarch Games tarafından yaratılmıştır. Diğer bağımlılık yaratan oyunlarını Poki'de oynayın: Sushi Party, Mechabots, Slime Maker ve Scary Maze

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JollyWorld ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.