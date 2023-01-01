WebCatalog
JollyWorld

JollyWorld

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde JollyWorld çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

JollyWorld, Terminarch Games tarafından oluşturulan bir sandbox spor oyunudur. En sevdiğiniz bisikletinizi alın, kullanıcılar tarafından oluşturulan birçok seviyeden birine atlayın ve kendinizi tehlike ve sürprizlerle dolu benzersiz, aksiyon dolu dünyalara bırakın! Fizik kurallarının insafına kalmışsınız ve hayatta kalmak istiyorsanız bu kurallara dikkatle uymanız gerekiyor. Bisiklet üzerinde dengenizi koruyun, engelleri yaralanmadan sürün veya atlayın. Yol boyunca size yardımcı olacak kıskaç kancası veya Skippyball gibi araçlara bile sahip olacaksınız. Her seviye alan, engeller ve hedefler açısından farklıdır, bu nedenle JollyWorld hepsi bir arada toplanmış yüzlerce farklı oyun gibidir! Avatarınızı değiştirmeyi, diğer oyuncular tarafından oluşturulan seviyeleri keşfedip oylamayı ve kendi seviyenizi oluşturmak için Editör'ü denemeyi unutmayın! Ana menüdeki "Oynat" düğmesine tıklayın ve ardından görünecek seviyelerden birini seçin. .Ride - WASD veya Ok tuşlarıJump - ZGeri dön - Space barJollyWorld, Terminarch Games tarafından yaratılmıştır. Diğer bağımlılık yaratan oyunlarını Poki'de oynayın: Sushi Party, Mechabots, Slime Maker ve Scary Maze

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JollyWorld ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Swingo

Swingo

poki.com

Noob Hook

Noob Hook

poki.com

Blumgi Slime

Blumgi Slime

poki.com

Jumphobia

Jumphobia

poki.com

Stickman Parkour 2: Lucky Block

Stickman Parkour 2: Lucky Block

poki.com

Fury Bike Rider

Fury Bike Rider

poki.com

Sushi Party

Sushi Party

poki.com

Stickman Bike

Stickman Bike

poki.com

Stickman Parkour Skyland

Stickman Parkour Skyland

poki.com

Daily Dadish

Daily Dadish

poki.com

Rabbit Samurai

Rabbit Samurai

poki.com

Stickman Hook

Stickman Hook

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası