Extreme Off Road Cars 3: Cargo, çeşitli kargo ve paketleri doğru yerlere teslim etmekten sorumlu olduğunuz bir kamyon sürüş simülatörü oyunudur. Dikkatli olun, çünkü bu oyun sürüş becerilerinizi engeller, engebeli arazi ve çevresel tehlikelerle test edecek. İşinizde başarılı olursanız yeni alanların ve araçların kilidini açacaksınız. Dünyanın en iyi kamyon şoförü olmak için pratik yapabilir misiniz? Yükünüzü doğru hedefe bırakın. Fren - Boşluk tuşu Sürüş - Ok tuşları Kamerayı Döndürme - Sol fare düğmesi Ekstrem Arazi Arabaları 3: Kargo, Brain Software tarafından oluşturulmuştur. Poki'deki diğer oyunları Just Park It 11'e göz atın!

Web Sitesi: poki.com

