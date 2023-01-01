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UnpuzzleX

UnpuzzleX

poki.com

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UnpuzzleX, Kek Games tarafından oluşturulan bir düşünme oyunudur. Amacınız, tuval boşalana kadar bulmacanın tüm yapboz parçalarını ortadan kaldırmaktır. Bir parçayı tıklayıp sürükleyerek uzaklaştırın ve yapbozdan çıkarın. Bir parçayı ancak yolu kapatan başka bir parça yoksa çekebilirsiniz. 17 benzersiz bulmaca parçası, 35'ten fazla seviye, iki oyun modu (klasik ve hızlı) ve bu rahatlatıcı bulmacaları çözmenin sayısız yolu var. UnpuzzleX parça parça iç huzuru bulmanıza yardımcı olur! Bir parçayı tıklayıp sürükleyerek çekip bulmacadan çıkarın. Bir parçayı ancak yolu kapatan başka bir parça yoksa çekebilirsiniz. Bulmacayı çözmek için tüm parçaları çıkarın. UnpuzzleX, Kek Games tarafından oluşturuldu. Poki'deki diğer stres giderici bulmaca oyununu oynayın: Rhomb

Web Sitesi: poki.com

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