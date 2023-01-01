Shape Fold, Bikas tarafından oluşturulan bir bulmaca oyunudur. Shape Fold, klasik yapboz türüne yeni ve benzersiz bir dönüş sunuyor. Amacınız, mükemmel noktalarını bulmak ve alttaki nesneyi bir araya getirmek için yapboz parçalarını tek tek sürüklemektir. Diğer bulmaca oyunlarından farklı olarak bu oyundaki her parça birbiriyle bağlantılıdır ve diğer parçalarla fiziksel olarak etkileşime girebilir. Bu, bazı bulmacaları kolaylaştırırken bazılarını zorlaştırır. Tarihten, kültürden, doğadan, hayvanlardan ve çok daha fazlasından nesneler içeren estetik açıdan hoş seviyeleri keşfedebilirsiniz. Shape Fold, web üzerindeki en heyecan verici katlama deneyimidir! Şekilleri ve parçaları taşımak ve birleştirmek için fare imlecinizi veya parmağınızı kullanın.Shape Fold, Bikas tarafından oluşturuldu. Diğer oyunlarını Poki'de ücretsiz oynayın: Adventure Drivers ve Shape Fold Nature

Web Sitesi: poki.com

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