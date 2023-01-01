Shape Fold Animals, her parçanın birbirine bağlı olduğu ve fiziksel olarak birbiriyle etkileşime girdiği bir bulmaca oyunudur. Kontroller, nesnenin tamamını ortaya çıkarmak için şekilleri olması gereken yere sürüklemekle ilgilidir. Mükemmel noktalarını bulmak için fare imlecinizi veya parmağınızı kullanarak bulmaca parçalarını tek tek hareket ettirin. Sevimli ve görkemli hayvan görüntülerini ortaya çıkarmak ve hayranlıkla izlemek için bulmacayı tamamlayın. Shape Fold Animals, pek çok tuhaf ve ilginç bulmacayı ortaya çıkaran klasik yapboz türünün benzersiz bir versiyonudur. İnternet meme'lerinden tanıyacağınız ünlü hayvanlar bile olabilir. Devam edin ve beyninize rahatlatıcı bir egzersiz verirken sakinleştirici doğa görüntülerinin keyfini çıkarın! Yapboz parçalarını birleştirmek için fare imlecinizi veya parmağınızı sürükleyin. Shape Fold Animals, Litvanya merkezli bir oyun geliştirici ekibi olan Bikas tarafından yaratılmıştır. Diğer düşünme oyunlarını Poki'de oynayın: Shape Fold, Shape Fold Nature ve Adventure DriversShape Fold Animals, Poki'de ücretsizdir.Shape Fold Animals, hem bilgisayarınızda hem de telefon ve tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

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