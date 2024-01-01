Crafty Anvil

Crafty Anvil

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Web Sitesi: poki.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Crafty Anvil çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Crafty Anvil, zanaat becerilerinizi teste tabi tutan bir tıklama oyunudur! Tıklayarak demir, tahta ve taş gibi kaynakları toplayın, ardından bunları kalkan, kılıç ve balta gibi çeşitli silahlar üretmek için kullanın. Silahların çevikliğini ve büyü yeteneklerini geliştirerek onları daha güçlü hale getirin. Tamamladığınız her görevde, zanaat becerilerinizi geliştirmek ve yeni olasılıkların kilidini açmak için para kazanın. İşinizi hızlandırabilecek özel iksirlere dikkat edin. İçinizdeki demirciyi açığa çıkarmaya ve efsanevi silahlar yaratmaya hazır mısınız?

Web Sitesi: poki.com

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