Match Bee zorlu bir 3'lü eşleştirme bulmaca oyunudur. Çalışkan bir arı olarak göreviniz, sınırlı süre içinde çiçekleri eşleştirmek ve petekten yeterli miktarda bal toplamaktır. Aynı çiçeklerden 3 veya daha fazlasını yatay veya çapraz olarak bağlayın. Ne kadar çok çiçeği eşleştirirseniz puanınız o kadar yüksek olur! Zamana dikkat edin. Yeterli miktarda bal kabuğunu zamanında toplamazsanız bölümü geçemezsiniz. Görevi ne kadar hızlı tamamlarsanız o kadar çok yıldız kazanırsınız! Kendinizi sıkışmış halde bulursanız, size yardımcı olması için her zaman özel arılardan yararlanabilirsiniz. Bütün balı ne kadar çabuk toplayabilirsin?

Web Sitesi: poki.com

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