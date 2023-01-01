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Slash the Rope

Slash the Rope

poki.com

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Esnek, yumuşak bir bez bebeği ekrandan dışarı atmak için İpi Kes! Bu eğlenceli fizik oyunu, karakteri çerçevenin dışına fırlatmak için kesmelerinizi, parçalamalarınızı ve eğik çizgilerinizi mükemmel bir şekilde zamanlamak için konsantrasyon ve sabır gerektirir. Bir düğmeye tıklayarak kırmızı blokları kaldırın, ardından çöp adamın hızlı bir çıkışa veya dipsiz bir çukura doğru sallanmasını sağlamak için ivme kazanın. Her seviye bir öncekinden daha zordur ve bir seviyeden diğerine yeni hareketler için talimatlar içerir. Puanınızla birlikte zaman daralıyor, bu nedenle mümkün olan en yüksek puanı almak için hızlı olun. Ayrıca puanınız ne kadar yüksek olursa, çöp adamı yok ettiğinizde o kadar fazla altın yıldız alırsınız.

Web Sitesi: poki.com

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