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Stickman Fight: Ragdoll

Stickman Fight: Ragdoll

poki.com

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Çöp Adam Dövüşü: Ragdoll, hem düşmanlara hem de fiziğe karşı yoğun savaşlarda disket bir çöp adam ragdoll'unu kontrol etmeniz gereken bir beceri oyunudur! Hassasiyet ve güçle saldırmak için vücudunuzu kullanma sanatında ustalaşın. Her dövüşten kazandığınız paraları kullanarak silahlarınızın ve zırhınızın seviyesini yükseltmeyi unutmayın. Kaç düşmanı alt edebilirsin?

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