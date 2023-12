Bir yolculuğa çıkıyorsun! Çantalarınızı toplayıp gitme zamanı. Ama ah ah! Görünüşe göre minik çantanıza veya çantanıza sığmayacak kadar çok eşyanız var! Her şeyi oraya sığdırmak için iyi bir alan planlaması yapmanız gerekecek. Pack a Bag'in anlamı budur! Her seviyede size bir dizi eşya ve bunları koymanız için bir parça bagaj verilir. Ne kadar çok seviye oynarsanız o kadar çok eşya alırsınız, bu nedenle işler oldukça zorlaşabilir. Sıkışırsanız endişelenmeyin, her zaman yardımcı bir ipucu isteyebilir veya paketlemeniz gereken eşyalardan birini kaldırabilirsiniz. Pack a Bag'in her seviyesinden geçebilecek mekansal farkındalığa sahip misiniz?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pack a bag ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.