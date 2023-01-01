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Time Clones

Time Clones

poki.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Time Clones çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Time Clones'da kendini klonlayabilen bir karakteri kontrol edersiniz! Ancak klonlarınız yalnızca normal kopyalar değil. Ne zaman bir klon yapsanız, zamanda geriye gidersiniz ve klonunuz daha önce yaptığınız tüm adımları kopyalar! Bu zaman yolculuğu çiftlerini düğmelere basmak, platformlara atlamak ve kapıların kilidini açmak için kullanabilirsiniz. Kopyalarınızı yeni ve yaratıcı şekillerde kullanmanızı sağlayacak 24 zorlu seviye vardır. Takılırsanız endişelenmeyin; seviyenin nasıl tamamlandığını gösteren bir ipucunu her zaman izleyebilirsiniz. Zaman yolcusunu klonlama konusunda uzman olup her seviyeyi çözebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Time Clones ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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