Time Clones'da kendini klonlayabilen bir karakteri kontrol edersiniz! Ancak klonlarınız yalnızca normal kopyalar değil. Ne zaman bir klon yapsanız, zamanda geriye gidersiniz ve klonunuz daha önce yaptığınız tüm adımları kopyalar! Bu zaman yolculuğu çiftlerini düğmelere basmak, platformlara atlamak ve kapıların kilidini açmak için kullanabilirsiniz. Kopyalarınızı yeni ve yaratıcı şekillerde kullanmanızı sağlayacak 24 zorlu seviye vardır. Takılırsanız endişelenmeyin; seviyenin nasıl tamamlandığını gösteren bir ipucunu her zaman izleyebilirsiniz. Zaman yolcusunu klonlama konusunda uzman olup her seviyeyi çözebilir misiniz?

Web Sitesi: poki.com

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