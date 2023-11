Life: The Game on Poki, doğumdan ölüme kadar tüm yolculuğu oyun biçiminde deneyimlemenin en iyi yoludur! Çalışma tarihlerinden gerçek tarihlere kadar Life: The Game oynayın ve hayatınızın keyifli mi yoksa felaket mi olduğunu görün. Bu Hayat oyunu hayatınızın her aşaması için farklı mini oyunlar içerir. 2020 yılı itibariyle dört yeni eğlenceli mini oyun var: Burger Madness, Study Session, Travel Puzzles ve Rainbow Melody. Life: The Game'i ücretsiz oynayabilirsiniz, ancak kötü kararlarınız oyun içinde hayatta kalmanıza mal olabilir! Binlerce Life: The Game çevrimiçi oyuncusuna katılın ve tonlarca eğlenceli mini oyunda dolaşın! Hareket etmek için farenizi kullanın. Etkileşim için sol tıklayın. Life The Game, Ohmaigawd tarafından yaratılmıştır. Aynı zamanda oyunun devamı olan Afterlife: The Game'in de yaratıcısıdırlar.

Web Sitesi: poki.com

