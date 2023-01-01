There Is No Game

Oyun Yok, zorlu bir bulmaca oyunudur (ya da oyun değildir). Talimatlara uyma çünkü oyun yok! Bu komik maceranın kurallarla alakası yok. Aslında tüm göreviniz anlatıcıyı görmezden gelmek! Başlığı sonlandırın, hoparlör simgesiyle oynayın ve mini oyunların kilidini açın. Keçiyi bulmaya çalışın!

Web Sitesi: poki.com

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