Match Arena, The Pew Pew tarafından oluşturulan, HTML5'te eğlenceli, çok oyunculu bir 3'lü eşleştirme bulmaca oyunudur. Her maç sizi dünyanın dört bir yanından başka bir oyuncuyla karşı karşıya getirecek! Rakibinizi gerçek zamanlı olarak izlerken kazanmak için belirli bir hedefi tamamlayın. Ancak üçlü eşleştirme oyununuzda yalnızca belirli sayıda hamleniz olacak, bu yüzden bunları akıllıca kullanın! Kontroller:Fare - Taşları değiştirmek ve arka arkaya üçünü eşleştirmek için tıklayın!Yaratıcı hakkında:Match Arena, The Pew Pew tarafından yaratılmıştır.

Web Sitesi: poki.com

