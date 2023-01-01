Pixel Express, oyuncunun puan kazanmak ve trenlerin çarpışmasını önlemek için demiryolu kavşaklarını kontrol etmesi gereken bir arcade stratejisi bulmacasıdır. Tüm kargoları farklı noktalara teslim etmeyi başar, toplayabildiğin kadar çok para ve kaynak kazan ve hayallerinin şehrini inşa et! Vahşi Batı'dan başlayın... ve ne kadar ileri gidebileceğinizi öğrenin! Trenlerin yönünü değiştirmek için kavşaklara tıklayın. Çarpışmamaya dikkat edin! Yönü değiştir - Sol tıklamaPixel Express, Andriy Bychkovskyi, Pavlo Shelyazhenko, Serhii 'Cellinger' Buriak ve 8-BITchin'tendo tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları.

Web Sitesi: poki.com

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