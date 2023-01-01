WebCatalog
Pixel Express

Pixel Express

poki.com

Web üzerinde oynat

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pixel Express çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pixel Express, oyuncunun puan kazanmak ve trenlerin çarpışmasını önlemek için demiryolu kavşaklarını kontrol etmesi gereken bir arcade stratejisi bulmacasıdır. Tüm kargoları farklı noktalara teslim etmeyi başar, toplayabildiğin kadar çok para ve kaynak kazan ve hayallerinin şehrini inşa et! Vahşi Batı'dan başlayın... ve ne kadar ileri gidebileceğinizi öğrenin! Trenlerin yönünü değiştirmek için kavşaklara tıklayın. Çarpışmamaya dikkat edin! Yönü değiştir - Sol tıklamaPixel Express, Andriy Bychkovskyi, Pavlo Shelyazhenko, Serhii 'Cellinger' Buriak ve 8-BITchin'tendo tarafından oluşturuldu. Bu onların Poki'deki ilk oyunları.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pixel Express ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

2 Player City Racing

2 Player City Racing

poki.com

Cover Orange: Wild West

Cover Orange: Wild West

poki.com

Extreme Off Road Cars

Extreme Off Road Cars

poki.com

Wild Race

Wild Race

poki.com

2 Player City Racing 2

2 Player City Racing 2

poki.com

Extreme Off Road Cars 3: Cargo

Extreme Off Road Cars 3: Cargo

poki.com

Power Badminton

Power Badminton

poki.com

Survival Express

Survival Express

poki.com

Basket Monsterz

Basket Monsterz

poki.com

Westoon

Westoon

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

Magic Solitaire

Magic Solitaire

poki.com

Ürün

Destek

Şirket

Yasal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası