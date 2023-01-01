Jellymoji, bir emojiyi diğerleriyle eşleştirmek için çekmeniz gereken bir bulmaca oyunudur! Jellymoji, Wix Games tarafından yaratıldı. Doğru emojileri bir araya getirerek onları patlattığınızdan emin olun! Artan zorluklarla çok çeşitli seviyeleri oynayın. İnternetteki en iyi Jellymoji oyuncusu olmak için tüm seviyelerde bulmaca çözün ve ateş edin! Kontroller: Tıkla - çek Yaratıcı hakkında:Jellymoji, Wix Games tarafından oluşturuldu.

Web Sitesi: poki.com

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