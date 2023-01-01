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Vortelli's Pizza

Vortelli's Pizza

poki.com

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Vortelli's Pizza, rahat bir pizza lokantasına sahip olduğunuz ve müşterilerinize lezzetli yemekler servis ettiğiniz çok oyunculu bir restoran oyunudur. Bu oyun takım çalışmasına önem veriyor ama tek başınıza da oynayabilirsiniz! Müşterilerin içeri girmeye başlaması için "Açık Restoran" düğmesini açın. Siparişlerini almak için kasaya gidin, ardından hamuru hazırlamak için mutfağa gidin. Mikserde su ve unu birleştirmeniz, ardından pizzayı şekillendireceğiniz haddeleme istasyonuna götürmeniz ve müşterinin istediği tüm malzemeleri eklemeniz gerekecek. Peynir, sucuk, ananas, jambon, sos, sosis vb. arasından seçim yapabilirsiniz. Daha sonra fırına atın ve zamanlayıcı çalıncaya kadar pişmesini bekleyin. Çok fazla oyalanmayın çünkü müşterilerinizin sabrı tükenebilir ve fırtına gibi esebilir! Eğer zorlanıyorsanız, işinizi kolaylaştıracak daha iyi aletlere ve aletlere para bulmak için bahşiş kavanozunu kontrol edin. Restoran yoğunlaştıkça tezgah alanınız tükeneceğinden yeni istasyonların kilidini açmayı da unutmayın. Vortelli's Pizza'yı bir arkadaşınızla oynamak çok kolaydır: Oyununuzu duraklatın ve davet kodunu kopyalamanız yeterli. Arkadaşınız buna tıklarsa, yardımcı şefiniz olarak doğrudan restoranınızın içinde ortaya çıkacak. Şehirdeki en iyi pizzacı olmaya hazır mısınız? Vortelli's Pizza, Devortel tarafından yaratıldı. Bu onların Poki'deki ilk oyunu! Vortelli's Pizza'yı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Vortelli's Pizza, bilgisayarınızda ve telefon, tablet gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vortelli's Pizza ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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