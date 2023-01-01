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MSN Games

MSN Games

zone.msn.com

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MSN Games (Zone.com olarak da bilinir - eski adıyla The Village, Internet Gaming Zone, MSN Gaming Zone ve Zone.com tarafından MSN Games olarak bilinir), tek oyunculu, çok oyunculu, PC'ye indirme ve sosyal oyun seçenekleri sunan sıradan bir oyun web sitesidir. kumarhane video oyunları. Oyunlar ücretsiz çevrimiçi, deneme ve tam özellikli, ücretli oynatma sürümleriyle mevcuttur. MSN Games, MSN portalıyla ilişkili Xbox Game Studios'un bir parçasıdır ve merkezi Redmond, Washington'da bulunan Microsoft'a aittir.

Web Sitesi: zone.msn.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MSN Games ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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