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Game of Farmers

Game of Farmers

poki.com

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Game of Farmers, AppyApp tarafından oluşturulan sıradan bir boşta çiftçilik oyunudur. Kaotik şehir hayatını geride bırakın ve hayalinizdeki çiftliği inşa etmeye başlayın. Çeşitli bitki, sebze, meyve ve hayvan türlerinin kilidini açın ve çevrimdışı olduğunuzda bile onların yardımıyla para kazanın. Yeni tohum türleri, hatta sihirli olanları satın almak için mahsullerinizi ve organik ürünlerinizi satabilirsiniz. Bu, dünyanın en başarılı çiftçisi olma yolunda ilk adımınızdır. Ne derler bilirsiniz: Hayat size limon verdiğinde, tohumlarını ekin ve büyümelerini izleyin! Araziyi kullanmak ve para kazanmak için arsaya dokunun. Gelirlerinizi artırmak için açılır pencereleri yükseltmeye dikkat edin. Kullan / Bitir - Farenin sol tuşuyla dokunun veya tıklayın Game of Farmers, AppyApp tarafından oluşturulmuştur. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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