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Lovely Fox

Lovely Fox

poki.com

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Lovely Fox, sevimli tilki karakterinizin görünümünü kişiselleştirebileceğiniz 2 boyutlu bir giydirme oyunudur. Bir düzineye yakın kürk deseni, farklı göz renkleri, çeşitli kulak türleri, yüzler, kuyruklar, burunlar, kıyafetler, aksesuarlar ve çok daha fazlası arasından seçim yapın! Hatta arka planı kışlık arazilere, çiftlik manzarasına veya muhteşem doğaya bile değiştirebilirsiniz. En iyi yanı ise: İşiniz bittiğinde tilkinizin bir fotoğrafını indirebilirsiniz. Devam edin ve harika eserinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Farklı öğeleri denemek için yanlardaki simgelere dokunun. Bir fotoğrafı kaydetmek için yeşil onay işaretine dokunun. Seç - Sol Fare DüğmesiLovely Fox, Snails Animation tarafından yaratılmıştır. Bu onların Poki'deki ilk oyunları!

Web Sitesi: poki.com

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