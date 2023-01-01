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Jungle Friends

Jungle Friends

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Web Sitesi: poki.com

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Jungle Friends, sevimli bir tilkinin pençelerine adım attığınız ilgi çekici bir boşta oyundur! Göreviniz farklı alanları keşfetmek ve çeşitli hayvan arkadaşlarınızın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Rakunları sulu meyvelerle besleyerek başlayın, rahat uykular için şenlik ateşleri yakmaya, havuç ekmeye, koyun ve tavuklara bakmaya, yün kesmeye, yumurta toplamaya, ayılara serinletici duşlar sunmaya, balık tutmaya ve hayal edebileceğinizden çok daha fazlasına ilerleyin! Kulağa çok mu geliyor? Üzülmeyin! Yükü hafifletmek için güvenilir gelinciklerin ve köpeklerin yardımına sahip olacaksınız. Yönetim becerilerinizi geliştirmek, yeni çalışma alanlarının kilidini açmak ve personelinizin verimliliğini artırmak için kazandığınız paraları kullanın. Tilkinizi giydirmek için envanterinizi kontrol etmeyi unutmayın! Kaç tane orman arkadaşı edinebilirsin?

Web Sitesi: poki.com

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