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Fairy Dress-Up

Fairy Dress-Up

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Fairy Dress-Up, ruhani bir peri karakteri yarattığınız ve onun her yönünü kişiselleştirdiğiniz bir giydirme oyunudur. Dilediğiniz kadar karakter oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz. Binlerce kombinasyon mevcuttur: Çeşitli ten renkleri, kanatlar, saç tipleri, saç renkleri, gözler, burunlar, dudaklar, havalı kıyafetler ve hatta muhteşem arka planlar ve çerçeveler arasından seçim yapın; böylece en iyi fotoğrafı yakalayabilirsiniz! Renk panelini kullanarak her küçük ayrıntının rengini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca sol tarafta bir zar düğmesi vardır; bu düğme oyunun sizin için rastgele bir karakter oluşturmasına olanak sağlar. Yaratabileceğiniz tüm peri türlerini keşfetmek için şimdi Peri Giydirme oynayın. Harika kreasyonlarınızı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Bir öğeyi/rengi donatmak veya çıkarmak için ona tıklayın veya dokunun. Karakterinizi rastgele hale getirmek için sol üst düğmeye dokunun. Eserinizi kaydetmek için aşağıdaki düğmeye dokunun. Fairy Dress-Up, ARF Games tarafından geliştirilmiştir. Poki'de harika oyunlar daha var: Kawaii Dress-Up, Dungeons & Dress-Ups, Bearsus ve Stick FighterFairy Dress-Up'ı Poki'de ücretsiz oynayabilirsiniz. Fairy Dress-Up, bilgisayarınız ve telefon gibi mobil cihazlarınızda oynanabilir. ve tabletler.

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fairy Dress-Up ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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