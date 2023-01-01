Her zaman bir panda olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ettiniz mi? Bu büyük, tüylü, siyah beyaz ayılar ormanda nasıl geziniyor? O halde Poki'deki Panda Simulator 3D tam size göre bir oyun! Bu eğlenceli simülatör oyununda pandanızı zorluklardan geçirin, bambu yiyin ve ayınızı geliştirmek için puan kazanın. Kontroller: WASD/Ok tuşları - Hareket Ettir Shift - Çalıştır Uzay - Zıpla Sol fare tıklaması - Saldırı

Web Sitesi: poki.com

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